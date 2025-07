LIVE Darderi-Taberner 6-3 3-2 ATP Umago 2025 in DIRETTA | c’è il break nel 2° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 AACCCEEE!!! 30-30 Altra smorzata giocata malissimo. 30-15 Altro rovescio non all’altezza di Taberner. 15-15 Bene, prima vincente! 0-15 Prima della rete la smorzata di Luciano. 3-2 Imposta alla grande il punto sulla diagonale di rovescio e raccoglie l’errore di Taberner! 30-40 Stavolta si offre con la smorzata l’azzurro. 15-40 Spinge con il dritto e fa il punto Darderi!! 15-30 Esce il rovescio dell’iberico. 15-15 Sbaglia di dritto Taberner. 15-0 Fallisce stavolta la chiusura al volo dopo la smorzata Darderi. 2-2 ACE! 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Iniziano ad essere tante le smorzate a segno! 15-0 Palla corta vincente!! Altra piccola pausa, piove piĂą forte ora. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Taberner 6-3, 3-2, ATP Umago 2025 in DIRETTA: c’è il break nel 2° set!

LIVE Darderi-Taberner, ATP Umago 2025 in DIRETTA: l'italiano sogna il secondo titolo consecutivo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'atto conclusivo del torneo ATP 250 di Umago (CRO) che vede di fronte l'azzurro Luciano DARDERI e il terraiolo iberico Carlos Taberner.

