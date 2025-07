CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Tiene ai vantaggi il servizio lo spagnolo. A-40 Prima vincente. 40-40 Bravissimo con lo stretto di dritto Darderi a portare fuori posizione Taberner, che sbaglia il dritto difensivo. A-40 Altro dritto vincente di Taberner 40-40 Investe il rivale con la risposta e appoggia a un metro dalla rete Darderi! 40-30 Ancora bravo con il dritto a girare lo scambio e a colpire Taberner. 30-30 Non risponde Darderi sulla seconda. 15-30 Super lungoriga di dritto dello spagnolo in uscita dal servizio, la risposta era ottima. 0-30 Riga di Darderi con lo slice, impossibile controllare il dritto per Taberner. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Darderi-Taberner 6-3, 0-1, ATP Umago 2025 in DIRETTA: l'azzurro si prende il 1° set sotto la pioggia