LIVE Darderi-Taberner 4-2 ATP Umago 2025 in DIRETTA | si riprende a giocare azzurro avanti di un break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Bene Luciano, servizio e dritto! 30-0 Altra prima vincente. 15-0 Si riprende a giocare con Darderi che ha appena brekkato e apre con la prima vincente! 21:05 Ripetiamo che le previsioni sono pessime fino alla mezzanotte. Non escono dal campo i giocatori. Scende l’arbitro. Continua a piovere. Per ora ci si ferma. 4-2 SFONDA con il dritto Darderi! Che vincente! Tutti negli spogliatoi! Ma sopra di un break! 30-40 Avvelenato lo slice difensivo di Luciano, stecca Taberner: palla break. Sarebbe importante sospenderla sul 4-2! Seconda, diluvia. 30-30 Non risponde di dritto Luciano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Taberner 4-2, ATP Umago 2025 in DIRETTA: si riprende a giocare, azzurro avanti di un break

