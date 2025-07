CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Vola via il dritto difensivo di Darderi. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Arriva e chiude con il rovescio Taberner, altro drop shot di Darderi. 1-0 A quindici con autoritĂ Luciano! 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Meravigliosa palla corta vincente di Darderi! 15-15 Doppio fallo. 15-0 Apre bene l’azzurro. Luciano Darderi al servizio! Giocatori in campo! 20:23 Non si giocherĂ prima delle 20:30. 20:19 Continua a piovere e i giocatori restano negli spogliatoi, c’è da attendere una schiarita! 20:07 Non si giocherĂ prima delle 20:15, dice la speaker. Il pubblico addirittura fischia, ma le previsioni sono chiare: pioggia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Taberner 1-0, ATP Umago 2025 in DIRETTA: iniziata la finale!