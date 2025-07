LIVE Brasile-Giappone 3-2 Nations League volley femminile in DIRETTA | le verdeoro la spuntano al tie-break e raggiungono l’Italia in finale

22.24 Domani, alle ore 20:00, andrĂ in scena la finale per il primo posto della Nations League 2025 di pallavolo femminile. A contendersi il titolo le campionesse in carica dell'Italia e le neovincitrici della seconda semifinale. 22.22 RISULTATO FINALE: BRASILE-GIAPPONE 3-2 (23-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-8). 15-8 Ancora Bergmann!!! La difesa nipponica non può nulla sulla bordata dalla prima zona della verdeoro. Il Brasile si aggiudica l'incontro al tie-break decisivo!! 14-8 Attacco nipponico che va in porto dalla prima linea.

Italia-Svezia in diretta su Rai 2: programma della partita di Nations League femminile - Il calcio femminile continua a offrire appuntamenti di grande rilevanza, con incontri che determinano il prosieguo delle competizioni internazionali.

Italia-svezia, programmazione tv e diretta su rai 2 per la nations league femminile - Il calcio femminile continua a offrire incontri di grande rilievo, tra cui spicca la sfida tra Italia e Svezia in occasione della Nations League.

LIVE Italia-Brasile 2-3, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri si arrendono 13-15 al tie-break dopo una dura battaglia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.44 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buonanotte.

LIVE Brasile-Giappone, 2-2 Nations League volley femminile in DIRETTA: le nipponiche conquistano il quarto parziale, si va al tie-break decisivo; Quarti di finale | Brasile - Germania in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Italia-Polonia 3-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: impressionante prova di forza, le pagelle delle azzurre.

Giappone, semifinale della Nations League 2025 di volley femminile.

Mentre l'Italia, reduce dalla netta vittoria sugli Stati Uniti , attende di conoscere la sua avversaria nella finale di Volleyball Nations League , a Lodz si affrontano Brasile e Giappone in una semif ...