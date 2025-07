LIVE Brasile-Giappone 2-2 Nations League volley femminile in DIRETTA | le nipponiche conquistano il quarto parziale si va al tie-break decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La diretta live di Italia-Polonia 6-3 Impetuosa offensiva in diagonale della numero 4 Ishikawa. 6-2 Bergmann pesca il mani fuori. 5-2 Ishikawa con l’attacco prorompente. 5-1 Lungo l’attacco di Yoshino, Brasile che breakka ancora. 4-1 Gabi!! La numero 10 sfonda il muro nipponico con l’attacco dalla seconda zona. Time out Giappone. 3-1 Muro di Bergmann. 2-1 Anche Wada pesca involontariamente l’antenna, Brasile in vantaggio. 1-1 Solito incrociato vincente di Bergmann. 0-1 Rosamaria cerca la parallela ma colpisce l’antenna. Sta per iniziare il decisivo tie-break, Giappone al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Brasile-Giappone, 2-2 Nations League volley femminile in DIRETTA: le nipponiche conquistano il quarto parziale, si va al tie-break decisivo

VNL FINALS: SARÀ ITALIA–USA NEI QUARTI A LODZ- Mercoledì 23 luglio ore 16:30 Italia-USA Apeldoorn. Completata la fase intercontinentale della Volleyball Nations League 2025. L’Italia ha ottenuto la testa di serie 1 davanti a Brasile, Giappone e Polonia Vai su Facebook

