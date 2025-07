LIVE Brasile-Giappone 0-1 Nations League volley femminile in DIRETTA | primo set equilibrato la spuntano le nipponiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La diretta live di Italia-Polonia 4-4 Dopo una revisione al challenge, viene assegnato il punto al Giappone causa il mani fuori di Yoshino. 4-3 Gabi sfodera un gran vincente profondo. 3-3 Wada trova il mani fuori. 3-2 Servizio fuori delle nipponiche. 2-2 Yoshino con l’attacco vincente in diagonale. 2-1 Attacco vincente incrociato. 1-1 Out il servizio verdeoro. 1-0 Diana va a segno con il primo tempo. Giappone in battuta. 20:31 Sta per cominciare il secondo set, primo parziale caratterizzato da scambi intensi e duraturi. 23-25. 0-1 Brasile-Giappone. La parallela di Wada porta avanti di un parziale la formazione asiatica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Brasile-Giappone, 0-1 Nations League volley femminile in DIRETTA: primo set equilibrato, la spuntano le nipponiche

