Lite al bar | minaccia cliente con un pezzo di vetro denunciato

Un 36enne genovese è stato denunciato dalla Polizia di Stato per danneggiamento e minaccia aggravata, oltre che sanzionato per ubriachezza manifesta, dopo un episodio avvenuto ieri pomeriggio in un bar di via Canevari.Gli agenti sono intervenuti intorno alle 17 su segnalazione di un’aggressione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

