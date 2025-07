L’Italia si inchina alla Svizzere nella Euro Beach Soccer League femminile | rigori fatali

L’Italia ha perso contro la Svizzera nelle qualificazione alla Superfinale della Euro Beach Soccer League femminile (nei fatti gli Europei di calcio su sabbia), cedendo ai calci di rigori per 7-6 dopo aver pareggiato per 3-3 l’incontro andato in scena sul lungomare di Castellammare di Stabia. Dopo il successo ottenuto ieri contro l’Olanda (3-2), le azzurre sono incappate in un doloroso ko e ora stazionano al secondo posto nel gruppo A con 3 punti, alle spalle del Portogallo (6) e davanti alle elvetiche (1). Domenica 27 luglio (ore 19.15) la nostra Nazionale tornerà in campo nella località campana per fronteggiare proprio le lusitane nell’ultimo incrocio di questo raggruppamento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia si inchina alla Svizzere nella Euro Beach Soccer League femminile: rigori fatali

L'Italia di Beach Soccer asfalda la Danimarca al debutto degli Europei di Castellammare Azzurri in campo stasera Vai su Facebook

EURO BEACH SOCCER LEAGUE – C.mmare di Stabia Impegni Italia: 25/7 - 20:30 - Danimarca 26/7 - 20:30 - Estonia 27/7 - 20:30 - Cechia Azzurre in campo: 25/7 - 19:15 - Paesi Bassi 26/7 - 19:15 - Svizzera 27/7 - 19:15 - Portogallo Ingresso libero, sostenia Vai su X

Euro League, inizio da applausi per l’Italia: travolta 5-1 la Danimarca - Ottimo inizio per la nazionale di Beach Soccer nel cammino di qualificazione per la Superfinal dell'Euro Beach Soccer League. Da noitv.it

A Castellammare, dal 25 al 27, l’Euro Beach Soccer League 2025 - La struttura sull'Arenile stabiese può contenere fino a 2500 spettatori nei posti a sedere ... Come scrive ilgazzettinovesuviano.com