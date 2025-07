L’Italia liquida l’Estonia e firma il bis nelle qualificazioni alla Euro Beach Soccer League

L’Italia ha sconfitto l’Estonia per 5-2 nella prima fase di qualificazione alla Superfinal Euro Beach Soccer League (nei fatti gli Europei del calcio su sabbia). Dopo aver regolato la Danimarca per 5-1 nell’incontro d’apertura, gli azzurri si sono replicati contro i baltici di fronte al proprio pubblico di Castellammare di Stabia e si sono confermati al primo posto in classifica nel gruppo A della Divisione A. La nostra Nazionale svetta in solitaria con 6 punti all’attivo, inseguita dalla Danimarca (3) e dalla Cechia (3), che sarà proprio l’avversaria degli azzurri nella partita conclusiva in programma domani sera (ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia liquida l’Estonia e firma il bis nelle qualificazioni alla Euro Beach Soccer League

Bergamo e l’Atalanta ospitano la Nazionale: il 5 settembre al Gewiss Stadium Italia-Estonia - Bergamo. La Nazionale di calcio torna dopo cinque anni nella Città dei Mille. Il Gewiss Stadium ospiterà venerdì 5 settembre Italia-Estonia, terzo incontro per gli Azzurri nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026 e primo impegno ufficiale dopo la pausa estiva.

LIVE Italia-Estonia 7-6, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: azzurri in finale dopo un extra-end assurdo! Magie a raffica di Stefania Constantini! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO FINALE ITALIA-SCOZIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING 1.

LIVE Italia-Estonia 7-6, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: AZZURRI NELLA STORIA, E’ FINALE CON LA SCOZIA! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.59: Non è stata la migliore Italia vista in Canada quella di stasera ma giocare contro l’Estonia è davvero complicato perchè gli estoni hanno indovinato tutte le scelte 0.

Euro League, inizio da applausi per l’Italia: travolta 5-1 la Danimarca - Ottimo inizio per la nazionale di Beach Soccer nel cammino di qualificazione per la Superfinal dell'Euro Beach Soccer League. Secondo noitv.it

