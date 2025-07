L’Italia firma il contratto per due aerei da guerra elettronica EA-37B

L’ Italia ha siglato un contratto per l’acquisizione di due aerei da guerra elettronica EA-37B dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 300 milioni di dollari. L’annuncio è stato sato nella giornata di ieri da L3Harris ed arriva a tre anni da quando il Ministero della Difesa aveva menzionato nel DPP (Documento Programmatico Pluriennale) per la prima volta l’intenzione di acquisire due velivoli da guerra elettronica basati sul ben noto Gulfstream G-550. L3Harris ha riferito a The Aviationist che entrambi gli aerei sono stati giĂ sottoposti a modifiche iniziali presso Gulfstream e che verranno trasferiti al sito di L3Harris a Waco, in Texas, per l’integrazione dei sistemi da guerra elettronica, lavoro che verrĂ effettuato in collaborazione con BAE Systems. 🔗 Leggi su It.insideover.com

