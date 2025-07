In barba alla posizione ufficiale del governo italiano (che riconosce unicamente il governo di Tripoli, legittimato da Nazioni Unite e Unione Europea) l’esercito italiano sta addestrando in silenzio anche i soldati del generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica e leader dell’altro governo libico, quello dell’Est. La notizia, documentata da fotografie e confermata da fonti del ministero della Difesa, è stata resa pubblica dal Post, ma le esercitazioni erano fino ad oggi passate sotto silenzio. Addestramenti a Pisa e in Sardegna?. I militari libici (appartenenti alle forze speciali al Saiqa e alla 155esima brigata, entrambe fedeli a Haftar) sono stati ripetutamente ospitati in basi italiane come il centro di paracadutismo di Pisa e la caserma Pisano di Capo Teulada, in Sardegna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Italia addestra nelle sue basi i soldati libici di Khalifa Haftar