L' inferno di fiamme nei boschi del Gargano capannoni distrutti tra le lacrime del proprietario | Non resta più nulla

"Almeno loro li ho liberati e salvati" è l'unica cosa positiva che il proprietario di un'azienda agricola in località Montenero, nel bosco 'La Difesa' di San Marco in Lamis, è riuscito a pronunciare, con il singhiozzo in gola, mentre le fiamme avvolgevano e distruggevano i suoi capannoni: "Non. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Inferno di fuoco nella notte a Napoli Est: in fiamme tre capannoni a Barra - Notte di paura nel quartiere Barra, a Napoli, dove un vasto incendio ha devastato tre capannoni industriali in via Volpicella.

Napoli, incendio in 4 capannoni industriali a Barra: le fiamme sono divampate alle 4 di notte - Incendio nella zona est di Napoli: in fiamme 4 capannoni industriali nel quartiere Barra. Da questa notte, i vigili del fuoco sono al lavoro con diverse squadre per domare le fiamme.

Barra, capannoni industriali in fiamme: alta colonna di fumo nero visibile per chilometri - A fuoco plastica e materiale elettrico nel vasto incendio, divampato nel corso della notte, che ha coinvolto tre capannoni industriali, nel quartiere napoletano di Barra.

