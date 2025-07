Limite 30 all’ora e attraversamenti rialzati Cipolletti | Ecco le misure per Rocca Mare

Non proprio una "Zona 30", come in altre città , quanto piuttosto un limite massimo di velocità impostato a 30 chilometri orari. È quanto disposto dall’amministrazione per il quartiere periferico di Rocca Mare dove, nei giorni scorsi, sono stati installati anche due attraversamenti pedonali rialzati in via Lungomare Rocca Priora. "Un modo per incrementare la tutela dei pedoni che frequentano la spiaggia durante il giorno o assistono agli spettacoli organizzati in piazza Pionieri nelle ore serali", sottolinea il Comune. I due passaggi per i pedoni sono stati realizzati nei giorni scorsi all’altezza dell’ex Hotel Luca, non troppo distante dall’incrocio con via Fiume e davanti a piazza Pionieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Limite 30 all’ora e attraversamenti rialzati. Cipolletti: "Ecco le misure per Rocca Mare"

