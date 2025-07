L' imbarazzante strategia di comunicazione dei magistrati italiani

Non dite a mia madre che faccio il pubblicitario: lei mi crede componente del direttivo dell’Anm. Ma cosa sta succedendo, di grazia, alla strategia di comunicazione dei magistrati italiani? Prima la pensata – per fortuna lasciata cadere – di indossare tutti delle magliette contro la separazione delle carriere in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, modello flash mob. Poi i video pedagogici sull’incomparabile bellezza del nostro ordinamento, affidati all’attrice e doppiatrice Giorgia Brasini, che per goffaggine mista a ingannevolezza possono rivaleggiare solo con gli indimenticabili spot del Labirinto femminile di Alfonso Luigi Marra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

