Liliana Resinovich Sterpin | Marito coinvolto voglio vendetta Visintin | Fa tenerezza non c'entro nulla

Botta e risposta a distanza tra Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin sulla morte di Liliana. "Il marito è coinvolto voglio vendetta" ha dichiarato l'amico della donna. "Mi fa tenerezza, io non ho nulla a che fare con la morte di Liliana" ha replicato Visintin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: liliana - visintin - sterpin - marito

Liliana Resinovich, il fratello: “Quel tecnico un fantoccio”. E parla di una persona misteriosa da Visintin - Il fratello di Liliana Resinovich, Sebastiano, ha annunciato di voler chiedere il licenziamento del tecnico anatomopatologo che da giorni sostiene di aver provocato la lesione alle vertebra sul cadavere della 63enne durante un accertamento nel 2022.

Liliana Resinovich, i legali del marito Sebastiano Visintin: “Stupiscono critiche al tecnico per la frattura” - Gli avvocati di Sebastiano Visintin rispondono al fratello di Liliana Resinovich che ha querelato il tecnico anatomopatologo per la vicenda della frattura: "Ci chiediamo come possa affermarsi fin d'ora che le considerazioni di Giacomo Molinari siano false e quindi inattendibili".

Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin e la telefonata misteriosa dell'amico apicoltore - Si infittisce il giallo dell'omicidio di Liliana Resinovich, dalle tracce di polline sul corpo alla telefonata dell'apicoltore a Sebastiano Visintin

"A volte Sterpin mi fa anche tenerezza" Ospite a #Quartogrado Sebastiano Visintin. marito di Liliana Resinovich, replica alle parole di Sterpin Vai su X

Nel tribunale di Trieste dove Claudio Sterpin viene sentito per 5 ore durante l'incidente probatorio va in scena lo scontro anche tra i due uomini di Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin e l'ex maratoneta. Il marito della vittima, unico indagato per l'omicidio di L Vai su Facebook

Caso Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin: “Resto allibito da quello che dice Sterpin”. Il video - Le parole di Sebastiano Visintin sul caso Resinovich a Quarto Grado: “Non ho nulla da nascondere”. Lo riporta newsmondo.it

Liliana Resinovich, il marito contro Claudio Sterpin: "Dovrebbe vergognarsi di quello che dice" - Ospite a "Quarto Grado", Sebastiano Visintin respinge l'ipotesi di una "amicizia speciale" tra la moglie e un farmacista ... Riporta msn.com