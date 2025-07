Lieto fine per Roberto l’atleta colpito da arresto cardiaco

Roberto De Rosa è vivo, sta bene e può tornare ad abbracciare la vita. Il suo cuore ha ripreso a battere con forza, dopo essere stato letteralmente riacceso su un campo da basket. È il 12 giugno 2025 quando, durante una partita del torneo Over40 al Palatrincone di Pozzuoli, Roberto si accascia improvvisamente a terra. . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

In questa notizia si parla di: roberto - lieto - fine - atleta

Il ritrovamento del piccolo Allen è una notizia che scalda il cuore. Dopo giorni di apprensione, finalmente può riabbracciare la sua famiglia. Un grazie immenso a tutti i soccorritori che, con dedizione e tenacia, hanno reso possibile questo lieto fine. Vai su Facebook

Evani e Andrea Mancini, la nuova Sampdoria: Una favola, vogliamo il lieto fine. Vialli è con noi; Sampdoria, Mancini: Come una favola. Il lieto fine? Di solito le favole lo sono; Roberto Baggio, mistero sulla sua ex auto: all'asta per beneficienza, ma «i soldi non sono mai arrivati». Cosa.

Roberto, chi è il papà di Federica Pellegrini/ "Un grande amore. È ... - Roberto e Cinzia sono i genitori di Federica Pellegrini, al suo fianco sempre anche nella sia carriera di atleta: "Sempre supportata da loro" Roberto e Cinzia sono i genitori di Federica ... Segnala ilsussidiario.net