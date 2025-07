Lieto fine per il 44enne scomparso da Castell' Umberto ritrovato sano e salvo

Lieto fine per la vicenda del 44enne che era scomparso da due giorni dalla sua abitazione di Castell'Umberto. L'uomo è stato rintracciato questa mattina a Capo d'Orlando dai carabinieri che avevano battuto in lungo e largo il territorio dopo l'allarme scattato sulle sorti dell'uomo e condiviso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Lieto fine per il 44enne scomparso da Castell'Umberto, ritrovato sano e salvo; Ritrovato a Conflenti 44enne scomparso da Lamezia, auto in un burrone e uomo trasportato in ospedale - Reazioni; Scomparso da giorni. Ritrovato grazie al cane.

Trovato vivo dopo 48 ore l’anziano scomparso nel Salento: “Grazie ragazzi, vi offro da bere” - Donato Negro, 89 anni, era scomparso sabato mattina dopo aver raggiunto un terreno di sua proprietà: è stato ritrovato, debilitato ma in buone condizioni, dai ... Segnala bari.repubblica.it

Ritrovato l’anziano scomparso da sabato, lieto fine a Collepasso - Ritrovato l'anziano scomparso, grazie a una mobilitazione straordinaria della comunità e delle forze dell’ordine. Si legge su leccenews24.it