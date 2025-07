L' Idf ha distrutto e seppellito il contenuto di oltre mille camion Gb-Francia-Germania promettono aiuti aerei per Gaza

L'Idf ha distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari, tra cui ingenti quantità di cibo destinato ai residenti di Gaza, che si sono deteriorati e sono scaduti dopo essere rimasti in attesa per molte settimane sul lato palestinese del valico di Kerem Shalom. Lo afferma l'emittente israeliana Kan citando fonti militari. Secondo le fonti, la quantità di forniture distrutte è stimata in oltre mille. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "L'Idf ha distrutto e seppellito il contenuto di oltre mille camion". Gb-Francia-Germania promettono "aiuti aerei per Gaza"

In questa notizia si parla di: distrutto - oltre - mille - aiuti

"L'Idf ha distrutto e seppellito aiuti per Gaza contenuti in oltre mille camion" - L'Idf ha distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari, tra cui ingenti quantità di cibo destinato ai residenti di Gaza, che si sono deteriorati e sono scaduti dopo essere rimasti in attesa per molte settimane sul lato palestinese del valico di Kerem Shalom.

Gaza, «Israele ha distrutto e seppellito aiuti scaduti contenuti in oltre mille camion» - L’ esercito israeliano ha distrutto un’ingente quantità di aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia di Gaza, tra cui molto cibo, che si sono deteriorati e sono scaduti dopo essere rimasti in attesa per diverse settimane sul lato palestinese del valico di Kerem Shalom.

"L'Idf ha distrutto e seppellito aiuti per Gaza contenuti in oltre mille camion". Nyt: "Israele non ha prove del saccheggio di Hamas" - L'Idf ha distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari, tra cui ingenti quantità di cibo destinato ai residenti di Gaza, che si sono deteriorati e sono scaduti dopo essere rimasti in attesa per molte settimane sul lato palestinese del valico di Kerem Shalom.

GAZA - L'esercito israeliano ha distrutto e seppellito aiuti contenuti in oltre mille camion https://ift.tt/H2qQnSs Vai su X

"L'esercito israeliano ha distrutto e seppellito aiuti per Gaza contenuti in oltre mille camion". Lo afferma l'emittente israeliana Kan citando fonti militari: "Scaduti o deteriorati dopo settimane al sole" al valico di Kerem. #ANSA Vai su Facebook

'L'esercito israeliano ha distrutto e seppellito aiuti per Gaza contenuti in oltre mille camion'; Hamas: infondate le accuse contro di noi di furti di aiuti. Stato di Palestina, Meloni: «Tempi non maturi; Gaza muore di fame, mentre oltre mille camion di aiuti umanitari sono stati distrutti al valico di Kerem Shalom.

Gaza, «Israele ha distrutto e seppellito aiuti scaduti contenuti in oltre mille camion» - Gaza: «Israele ha distrutto e seppellito aiuti scaduti contenuti in oltre mille camion, rimasti per settimane sotto al sole». Segnala msn.com

'L'esercito israeliano ha distrutto e seppellito aiuti per Gaza contenuti in oltre mille camion' - I camion sono rimasti in attesa per molte settimane sul lato palestinese del valico di Kerem Shalom. Da ansa.it