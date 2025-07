L' Idf ha distrutto e seppellito aiuti per Gaza contenuti in oltre mille camion

L'Idf ha distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari, tra cui ingenti quantità di cibo destinato ai residenti di Gaza, che si sono deteriorati e sono scaduti dopo essere rimasti in attesa per molte settimane sul lato palestinese del valico di Kerem Shalom. Lo afferma l'emittente israeliana Kan citando fonti militari. Secondo le fonti, la quantità di forniture distrutte è stimata in oltre mille. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "L'Idf ha distrutto e seppellito aiuti per Gaza contenuti in oltre mille camion"

