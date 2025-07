Librarsi’, la biblioteca viaggia con i volontari.

Compie vent’anni, Librarsi, e se c’è tempo per preparare i festeggiamenti (in programma a metà novembre presso l’auditorium ‘Bertoli’) vale comunque la pena mettersi avanti. Celebrando quello che è il piccolo (si fa per dire) miracolo di questa associazione voluta, ai tempi, dalla responsabile della biblioteca ‘Cionini’ Patricia Cherel e di cui da febbraio è presidente Angela Casolari, ex dirigente scolastico, iscrittasi nel 2019 e oggi responsabile di una struttura che conta 125 iscritti e racconta (fuor di metafora, s’intende) una storia fatta di passione per la lettura ma non solo. Perché ’Librarsi’ è molto più di un gruppo di lettura, è un’associazione di volontariato che spiega la propria attività anche e soprattutto nel sociale, attraverso progetti con un’etica profonda riassunta alla perfezione dallo statuto associativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

