Lewis Hamilton Spa e la mente… Un campione in trappola

L’ultimo fine settimana sulla leggendaria pista di Spa-Francorchamps sta segnando segnato uno dei momenti piĂą difficili della carriera di Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Lewis Hamilton, Spa e la mente… Un campione in trappola.

In questa notizia si parla di: hamilton - lewis - mente - campione

F1, Lewis Hamilton: “Bene nella FP1, mentre nella seconda sessione ho faticato” - Una prima giornata di prove libere dai due volti per Lewis Hamilton a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

Lewis Hamilton si è documentato, ha studiato il dress code del Met Gala 2025 e si è presentato alla grande - Alcuni si aggirano intorno al tema del Met Gala. Altri, come Lewis Hamilton, si fanno notare. Perché per il 2025 il suo abito ha fatto i compiti, ha lavorato sodo e ha superato a pieni voti una serata che richiede la massima attenzione ai dettagli.

F1, Lewis Hamilton: “Ci manca velocità , rimontare nella Sprint sarà difficile” - Lewis Hamilton ha chiuso in settima posizione le qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami 2025, sesto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Montoya rompe gli equilibri e rilancia una provocazione che fa discutere tifosi e addetti ai lavori. Secondo l’ex pilota colombiano, la Ferrari dovrebbe puntare tutto su Lewis Hamilton per il 2026, anche a costo di mettere da parte Charles Leclerc. Una visione n Vai su Facebook

Lewis Hamilton: il 2025 è il problema, il 2026 l’ossessione; Lewis Hamilton compie 40 anni. La prossima sfida del campione di F1 è vincere con la Ferrari; F1 | Cesare Fiorio: “Hamilton grande acquisto per Ferrari, vi spiego perché”.

Hamilton a Spa con un nuovo ingegnere delle prestazioni - Un cambiamento nel gruppo di lavoro che segue il campione inglese in pista: viene dal garage remoto di Maranello ... formulapassion.it scrive

Hamilton va in testacoda con la Ferrari come un rookie: tempi duri per il sette volte campione del mondo - Si corre infatti la terza Sprint Race dell’anno e, appena messe le ruote in terra, il cronometro inizia a fare sul serio. Come scrive msn.com