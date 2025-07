Lewis Hamilton e il festival degli errori in Belgio | cos’ha fatto in qualifica il track limit e la partenza nelle retrovie

Piove sul bagnato. Una situazione davvero difficile per Lewis Hamilton in questo week end di Spa-Francorchamps (Belgio), tredicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito delle Ardenne, il pilota britannico della Ferrari ha messo insieme nel terzo fine-settimana stagionale con la Sprint Race una serie di errori non da lui. Mancanza di feeling con la monoposto che si è manifestata a piĂą riprese e ha portato a due uscite di scena, ieri nella SQ1 e oggi nella Q1. Nel day-1 in terra belga, Lewis ha perso il posteriore alla Bus-Stop, andando in testacoda. Una dinamica frutto della desuetudine nel portare al limite il nuovo pacchetto nel momento importante della frenata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lewis Hamilton e il festival degli errori in Belgio: cos’ha fatto in qualifica, il track limit e la partenza nelle retrovie

