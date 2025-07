Lewis e Kimi flop Leclerc ’salva’ la Rossa

Come nella meravigliosa canzone di Francesco Guccini: il vecchio e il bambino si preser per mano e così insieme Lewis Hamilton e Kimi Antonelli l’hanno combinata grossa. Il Baronetto ferrarista e il suo successore in Mercedes sono andati subito in testacoda durante le qualifiche che determinavano la griglia di partenza per la odierna Sprint Race a Spa Francorchamps. Risultato: entrambi partiranno dal fondo, con ben scarse possibilità di risalire la china sui 100 chilometri della gara breve. Davanti. Dalla pole nella Sprint scatterà Oscar Piastri con la McLaren. Il leader del Mondiale ha fatto un giro pazzesco, con tanto di nuovo record del tracciato delle Ardenne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lewis e Kimi flop, Leclerc ’salva’ la Rossa

