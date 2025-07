Lettera aperta | No allo smantellamento dell’ospedale Panico di Tricase

TRICASE - Stanno cercando, in tutti i modi, di indebolire e smantellare l’ospedale “Panico” di Tricase, una struttura che rappresenta un’eccellenza, sia dal punto di vista sanitario che umano. Qui abbiamo medici, infermieri, Oss e personale sanitario di altissimo livello, persone straordinarie. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Esclusi dalla premialità per gli sforzi in pandemia: stato di agitazione per i lavoratori dell’ospedale di Tricase - TRICASE – La richiesta di chiarimenti sul mancato rispetto di alcuni istituti contrattuali, nei confronti dei sanitari dell’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, ora non basta più.

