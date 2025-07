Lettera anonima di un agente della polizia locale sul caso di Elettra Lamborghini | La divisa non è uno show

Una lettera aperta, in forma anonima, da un agente della polizia locale per commentare la vicenda della presenza di Elettra Lamborghini in un mezzo di servizio nelle ore precedenti la Notte dei serpenti, con la cantante che ha anche indossato i berretti di servizio dei due agenti presenti:La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Provoca un incidente in moto poi fugge. Lettera anonima al ferito rimasto paralizzato: "So chi è stato" - ANCONA – Ha un incidente in scooter per colpa di una moto che in curva lo aveva urtato, rimane paralizzato alle gambe e solo dopo sette mesi riesce a rintracciare il responsabile che lo aveva fatto finire fuori strada senza soccorrerlo.

Urbanistica, quella lettera anonima ai pm che anticipava l’inchiesta: “Vi racconto come funziona il sistema Milano” - Milano, 26 luglio 2025 – Ci sono altre conferme delle anomalie che ruotano attorno al conflitto di interessi tra il ruolo di consulente e quello di componente della Commissione paesaggio del Comune.

Pestato di botte mentre torna a casa. Una lettera anonima fa scoprire i responsabili - SENIGALLIA - Camminava per tornare a casa quando si è imbattuto in un gruppo di giovani che bivaccavano nei giardini della Rocca Roveresca.

