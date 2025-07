L’esercito italiano ha perso due missili nel Mar di Sardegna E li vuole recuperare a Ferragosto

Nel Mar di Sardegna ci sono due missili. Li ha persi la Difesa italiana. E la Marina non riesce a recuperare uno dei due. PerchĂ© si trova a 602 metri di profonditĂ e a una decina di miglia nautiche dalla costa. Quindi dovrĂ recuperarlo una societĂ in appalto. Probabilmente di Leonardo. Che però forse non riuscirĂ a disattivarlo. E quindi alla fine potrebbe essere costretta a effettuare un’esplosione controllata. In fondo al mare. A Ferragosto. Aster 30. La storia la racconta oggi Il Fatto Quotidiano. E riguarda un missile Aster 30. Che ha una gittata di 120 chilometri e fa parte di una famiglia di missili antiaerei terraaria costruiti da Eurosam, consorzio europeo formato da MDBA Italia, MDBA Francia e Thales. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: missili - sardegna - recuperare - esercito

