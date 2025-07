Leoni Inter l’Inter prepara i fondi per provare l’affondo! Il Corriere dello Sport | Oltre certi limiti comunque non si può andare

Leoni Inter, l’Inter prepara l’affondo e cerca i fondi per trattare con il Parma! Il Corriere dello Sport: «Oltre certi limiti, non si può andare». Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, è il grande obiettivo dell’ Inter in questo mercato estivo. Dopo aver perfezionato alcune cessioni per finanziare le operazioni in entrata, il club nerazzurro si prepara a fare un grande passo per assicurarsi il giovane talento. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l’Inter è pronta a presentare un’offerta importante per il ragazzo, che ha già accettato di aspettare il club nerazzurro, convinto dal progetto tecnico e dalla proposta contrattuale. 🔗 Leggi su Internews24.com

