Leoni Inter i nerazzurri rinunciano al difensore? Arriverà un rinforzo in difesa ma non sarà il difensore del Parma!

Leoni Inter, secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri rinunciano al difensore del Parma! In difesa si cercano altri nomi per Chivu. Ademola Lookman è diventato l’obiettivo principale per l’ Inter in questo mercato estivo, con la dirigenza nerazzurra pronta a fare l’affondo decisivo per l’attaccante dell’ Atalanta. L’ Inter è disposta a rinunciare ad altri obiettivi di mercato, tra cui Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma, per concentrarsi interamente sull’acquisto del nigeriano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione di non proseguire con la trattativa per Leoni rappresenta una scelta strategica chiara e importante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, i nerazzurri rinunciano al difensore? Arriverà un rinforzo in difesa, ma non sarà il difensore del Parma!

In questa notizia si parla di: difensore - inter - nerazzurri - rinunciano

Palacios Inter, nuova avventura per il difensore argentino? Due club hanno chiesto informazioni - di Redazione Palacios Inter, nuova avventura per il difensore argentino? Due club hanno chiesto informazioni per il classe 2003, attualmente in prestito al Monza.

Solet Inter, il difensore dell’Udinese resta tra i preferiti per il mercato estivo! Ecco gli altri nomi sulla lista - di Redazione Solet Inter, il difensore dell’Udinese resta tra i preferiti per il mercato estivo! Ecco gli altri nomi sulla lista del club nerazzurro.

Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore! In cima alla lista due nomi dalla Serie A - di Redazione Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore! In cima alla lista due nomi dalla Serie A per le prossime sessioni di mercato.

CdS - Da lunedì nuovo assalto dell’#Inter a #Lookman, poi tutto su #Leoni. Via libera di #Oaktree ad alzare l'offerta all'#Atalanta a 45 mln. Leoni si è promesso, ma il #Parma non fa sconti e chiede 30 milioni. GdS - L'#Inter rinuncia a #Leoni e fa all in per #Look Vai su X

La rassegna stampa dei giornali sportivi italiani del 26 luglio 2025; Tegola Dimarco per l'Inter: salta la Fiorentina. Il motivo; Accordo fatto: Grosso all'Inter.

Inter in pole per un difensore della Premier | Calciomercato - Come scrive l’Evening Standard, i nerazzurri sono in pole per il centrale belga, che piace anche all’Ajax. Si legge su calciomercato.com

Inter, sorpresa Palacios: il difensore sarà a disposizione di Chivu ... - Il difensore dell'Inter, che nella seconda parte di campionato ha vestito la maglia del Monza, secondo quanto riportato da Radio La Red, sarà a disposizione di Cristian Chivu e dei nerazzurri per ... Secondo tuttomercatoweb.com