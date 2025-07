POMIGLIANO D’ARCO, 26 LUGLIO 2025 – Si è conclusa ieri con la consegna dei diplomi la quinta edizione dell’Aerotech Academy presso l’Aerotech Campus di Leonardo a Pomigliano d’Arco. Ben 46 studenti hanno completato il percorso formativo d’eccellenza dedicato al settore aerospaziale, mentre è stato pubblicato il bando per la sesta edizione, che mette a disposizione 55 posti per giovani laureati. Dal suo avvio, l’Aerotech Academy ha formato 150 studenti in Campania, contribuendo alla valorizzazione del capitale umano nel Mezzogiorno. Leonardo ha giĂ assunto 98 diplomati delle precedenti edizioni, impiegandoli nei settori chiave dell’azienda: progettazione, ingegneria industriale, logistica, procurement, qualitĂ e risorse umane. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Leonardo Aerotech Academy, diplomati altri 46 studenti a Pomigliano: pubblicato il nuovo bando