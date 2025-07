leo messi estremamente turbato e molto molto arrabbiato con mls

2025-07-26 00:16:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Lionel Messi è furioso con l’MLS per averlo sospeso come punizione per aver perso la partita All-Star mercoledì in una mossa che potrebbe avere un “impatto a lungo termine”, ha avvertito il comproprietario dell’Inter Miami Jorge Mas. Il vincitore di otto volte Ballon D’Or Messi, che è di gran lunga il giocatore di piĂą alto profilo della lega, è vietato insieme al compagno di squadra e all’icona di Barcellona Jordi Alba per la partita in casa potenzialmente cruciale di Miami contro i leader Cincinnati sabato in una decisione descritta dal commissario MLS Don Garber come “molto, molto difficile”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

