Lenzuola e copriletto quali scegliere in estate

Quando le temperature salgono, anche il letto deve adattarsi. Le notti afose non perdonano: se la biancheria è pesante o trattiene l’umidità , dormire diventa complicato. Cosa fare? Orientare la propria scelta su lenzuola leggere e un copriletto adatto. Tra i tessuti da preferire in estate ci sono il cotone a trama fine e il lino, in quanto lasciano respirare la pelle. Come vedremo, anche il colore è importante, come le tonalità più chiare (bianco, beige e azzurro): danno subito una sensazione più fresca e rilassante. L’importanza di scegliere le lenzuola giuste in estate. Dormire bene d’estate non è mai semplice. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lenzuola e copriletto, quali scegliere in estate

In questa notizia si parla di: lenzuola - copriletto - estate - scegliere

Un bel tuffo nel nostro nuovo letto firmato caleffi #pinabiancheria #estate #mare #sole #lenzuola #copriletto #tuffo Vai su Facebook

La biancheria da letto per la primavera si rinnova all’insegna di eleganza e freschezza; Piumoni e trapunte, quale look scegliere nel 2025: tessuti, stili e imbottiture; Dormire bene con il caldo: 9 trucchi che puoi provare subito per riposare meglio.

Lo sai che ci sono 5 buoni motivi per cui scegliere un completo letto in lino (e non solo per l'estate)? - Un materiale grezzo e dall'aspetto materico che, proprio nella sua semplicità, racchiude il meglio per la camera da letto. Lo riporta vanityfair.it

Ecco qual è il tessuto migliore per dormire bene in estate - Grazia - Per dormire bene in estate il segreto è scegliere le lenzuola giuste: ecco qual sono i tessuti più freschi. Riporta grazia.it