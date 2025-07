A collegare gli eventi, a raccontare del passaggio di testimone, resta un titolo di giornale: “Incendiata la balena di Allegrucci“ si legge. Il ritaglio di una pagina, incollata fra altri mille fogli, che da oltre un secolo mescolano la cronaca quotidiana alla scultura nell’arte della cartapesta, è finito (non a caso) a comporre l’ultimo strato della “pelle“ dell’elefante della Namibia. Opera pachidermica del carrista Jacopo Allegrucci che, da ieri e fino al 2 settembre, si trova esposta all’ingresso della Triennale Milano. Sullo stesso piedistallo di viale Emilio Alemagna – di fronte ad une delle piĂą importanti istituzioni culturali italiane e internazionali – dove per mesi era rimasta la balenottera azzurra, realizzata sempre dall’artista viareggino per la grande Esposizione internazionale sulle diseguaglianze (Inequalities), distrutta all’alba del 14 luglio da un incendio doloso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’elefante al posto della balena. L’arte più forte dei vandalismi