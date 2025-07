Pisa, 25 luglio 2025 - La Scuola Sant’Anna accoglie con soddisfazione l’approvazione in Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Toscana della proposta di legge che introduce una serie di misure per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa nei giovani. La proposta, sottoscritta da tutti i componenti della commissione, è stata votata all'unanimità e andrà in aula del Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva a fine mese. La proposta di legge nasce da una iniziativa sostenuta dalla Scuola Sant'Anna e dalla Fondazione Gabriele Monasterio. Tra i firmatari un gruppo interdisciplinare di docenti e ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: Michele Emdin e Alberto Giannoni, rispettivamente Professore ordinario e associato presso il Centro di ricerca interdisciplinare Health Science della Scuola Sant’Anna; Emanuele Rossi, professore ordinario presso l’Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna; Fabio Pacini, ricercatore dell’Università degli Studi della Tuscia affiliato alla Scuola Sant’Anna, Iacopo Olivotto, professore ordinario di Cardiologia presso l’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Legge sulla prevenzione di morte cardiaca, la soddisfazione della Sant'Anna