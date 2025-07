Legge Brambilla al via pene più severe per chi abbandona gli animali

“Stop agli abbandoni, grazie alla legge Brambilla finalmente pene più severe per chi pensa di andare in vacanza lasciando per strada gli animali: è un atto ripugnante in sé e un reato”. Lo ricorda la deputata di Nm, Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, autrice della nuova legge sui reati a danno degli animali, che chiede: “Basta con questa vergogna”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

