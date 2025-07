Lega Matone contro Gualtieri | Censurati i manifesti Il sindaco | Stereotipi etnici

A Roma sale la tensione dopo che il sindaco dem Roberto Gualtieri ha deciso di censurare i manifesti pro-sicurezza voluti dalla Lega. "Quello di oggi è un vergognoso episodio di censura firmato Gualtieri contro la Lega e contro Matteo Salvini, con il chiaro intento di nascondere ai cittadini i successi ottenuti con il decreto sicurezza. Un tentativo di silenziarci ridicolo e maldestro, soprattutto se pensiamo che lo stesso Comune di Roma ha pagato con i soldi dei cittadini la manifestazione pro-Europa della sinistra solo qualche mese fa. Mentre la Lega combatte contro gli scippi e le occupazioni abusive, la sinistra vuole metterci il bavaglio ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lega, Matone contro Gualtieri: "Censurati i manifesti". Il sindaco: "Stereotipi etnici"

Roma “gruviera”: ha le strade più pericolose d’Italia. Un rapporto della Lega svela il disastro di Gualtieri - «Altro che trasparenza e competenza: il centrosinistra in Campidoglio ha deciso di centralizzare la gestione della manutenzione stradale in favore di “Risorse per Roma”, società partecipata ma senza esperienza diretta né strutture operative diffuse sul territorio».

Il caso Pazzali e le tensioni tra Lega e FdI, Gualtieri da Calta e altre pillole del giorno - Garantismo a targhe alterne, le solite tensioni intestine alla maggioranza di centrodestra (in questo caso lombarda), gli strascichi dell’inchiesta sul quel mondo di mezzo tra ex spie e politica che tornano a far discutere.

Roberto Gualtieri nel mirino di Lega e FdI: "80mila euro al Pride, ora basta" - Non siamo nel secolo scorso, Gualtieri non indossa la minigonna e soprattutto è uomo. Quindi la regola dovrebbe essere “allora te le cerchi”.

La Lega accusa Gualtieri di censura: il botta e risposta sui manifesti del dl Sicurezza - La Lega accusa il sindaco Gualtieri di censura per la rimozione di manifesti che promuovevano il decreto Sicurezza, affissi e pagati regolarmente. Scrive tag24.it

Roma cancella i manifesti della Lega, 'stereotipi razzisti' - Decisione che ha dato il via allo scontro aperto tra il partito di Matteo Salvini e l'amministrazione guidata da Roberto Gualtieri. Riporta ansa.it