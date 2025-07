Leclerc | Imparare va bene ma ora voglio vincere

Le parole di Charles Leclerc a Sky Sport al termine della Sprint race del GP Belgio: il ferrarista parte e chiude al quarto posto, nonostante il sorpasso in avvio su Lando Norris. "Imparare va bene, ma ora voglio vincere", dice il ferrarista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc: "Imparare va bene, ma ora voglio vincere"

In questa notizia si parla di: leclerc - imparare - bene - voglio

Leclerc, messaggio alla Ferrari: "Ok imparare ma voglio vincere". Hamilton: "Errori? Colpa mia" - Il monegasco commenta il quarto posto nella gara breve in Belgio, mentre Hamilton spiega il bloccaggio in qualifica: "Stavo cercando un compromesso in frenata"

Leclerc, messaggio alla Ferrari: “Va bene imparare, ma vorrei vincere” - (Adnkronos) – "In gara ho avuto un'attitudine diversa, ma in partenza non credo sia cambiato molto. Sapevo che se Norris avesse difeso l’interno si sarebbe trovato in una posizione difficile con le macchine davanti, mentre ero più libero all'esterno".

Leclerc : “[ha detto Bryan Bozzi dobbiamo imparare]C’è ancora tanto lavoro. Anche oggi in gara spingendo al massimo e ero indietro 3/4 decimi tutti i giri , facciamo ancora fatica. Però impariamo tanto. Imparare va bene però voglio vincere” #F1 #BelgianGP # Vai su X

Ecco come Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono divisi il lavoro al Mugello e cos’è stato modificato sulla sospensione della Ferrari #F1 Vai su Facebook

Leclerc, messaggio alla Ferrari: Va bene imparare, ma vorrei vincere; Leclerc: Imparare va bene, ma ora voglio vincere; Ferrari, Leclerc dopo la Sprint in Belgio: Imparare va bene, ma ora voglio vincere.

Ferrari, Leclerc dopo la Sprint in Belgio: "Imparare va bene, ma ora voglio vincere" - Il pilota monegasco dopo il quarto posto nella Sprin Race in Belgio: "C’è ancora tanto lavoro da fare, oggi ho spinto tanto nella Sprint ma facciamo fatica. Segnala sport.sky.it

Leclerc, messaggio alla Ferrari: "Ok imparare ma voglio vincere". Hamilton: "Errori? Colpa mia" - Il più veloce della sessione è stato Oscar Piastri che chiude in 1:42. informazione.it scrive