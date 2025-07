Lecce sequestrato l' olio usato per i pasti di alunni e anziani

Rifornivano le mense per i bambini e gli anziani di 38 comuni nel salento con l'olio che - una volta - veniva usato come combustibile per le lampade. Tre imprenditori sono stati denunciati perchĂ© dichiaravano di produrre, e vendere, olio extravergine d'oliva ma in realtĂ immettevano sul mercato olio di semi allungato con quello lampante, inadatto al consumo alimentare. L'operazione condotta dalla guardia di finanza di Lecce, con il supporto dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualitĂ e la repressione frodi, ha portato al sequestro di 38 tonnellate di prodotto. L'indagine è partita dalla provincia di Reggio Calabria dove le forze dell'ordine hanno sequestrato un impianto di imbottigliamento e 6 mila litri di olio che, dopo le analisi di laboratorio, non è risultato extravergime come invece dichiarato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lecce, sequestrato l'olio usato per i pasti di alunni e anziani

