Lecce scontro sul Piano casa | bonus demolizioni e incentivi per ricostruire

Bonus volumetrici fino a 300 metri cubi, pari a circa 110 metri quadrati, per demolire e ricostruire immobili senza consumare nuovo suolo. Incentivi anche nelle zone agricole, nuove aree verdi.

Lecce, Piano Casa: ecco le zone. Ampliamenti gratis per chi ristruttura; Superbonus 110 e Superbonus Rafforzato per la ricostruzione post-sisma; Demolizione e ricostruzione post sisma: accollo con Superbonus o Superbonus Rinforzato.

