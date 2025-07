Leao omaggio da brividi a Diogo Jota dopo il gol contro il Liverpool

(Adnkronos) – Una dedica speciale per un amico speciale, scomparso poche settimane fa. Oggi, sabato 26 luglio, Rafa Leao ha dedicato il gol dell’1-0 segnato nell’amichevole tra Milan e Liverpool a Diogo Jota, attaccante portoghese dei Reds e compagno di nazionale del numero 10 rossonero morto in un incidente stradale. Leao ha battuto Alisson con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Leao, omaggio da brividi a Diogo Jota dopo il gol contro il Liverpool

