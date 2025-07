Le vacanze non sono per tutti Un italiano su due resta a casa

Federalberghi dà i numeri sugli italiani in vacanza – saranno 36,1 milioni – e i consumatori lanciano subito l’allarme. Un cittadino italiano su due non si concederà periodi di vacanza nel corso dell’estate 2025, e tra chi andrà in villeggiatura scende la quota di coloro che scelgono agosto come mese per partire, afferma il Codacons. Sempre meno vacanzieri in agosto per i rincari. Il numero di cittadini che scelgono il mese di agosto per le proprie vacanze passa dai 19,9 milioni del 2019 ai 17,5 milioni del 2025, ben 2,4 milioni di persone in meno. Rispetto al passato le vacanze estive sono quindi più brevi e concentrate anche nei mesi di giugno e settembre, quando le tariffe sono più competitive. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Le vacanze non sono per tutti. Un italiano su due resta a casa

In questa notizia si parla di: vacanze - italiano - sono - tutti

#Estate, niente #vacanze per quasi 9 milioni di italiani: per 7 su 10 le ragioni sono economiche Vai su Facebook

Da diritto a privilegio: 6 italiani su 10 non andranno in vacanza. Le ferie sono ormai una questione di ceto; È vero che quest'anno gli italiani preferiranno passare le vacanze estive lungo lo Stivale?; Celebrities in fuga, l'Italia è da sempre la meta preferita per trascorrere vacanze da sogno.

Le vacanze non sono per tutti. Un italiano su due resta a casa - Il giro di affari passa dai 33,8 miliardi del 2023 a 41,3 a fronte di appena 1,4 milioni di villeggiatori in più ... Scrive lanotiziagiornale.it

Vacanze non per tutti, le famiglie che prenotano sono «praticamente ... - Chi si muove sono giovani adulti, tra i 20 e i 35 anni al massimo, oppure pensionati, dai 60 anni in su. Si legge su ilgazzettino.it