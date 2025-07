Il mercato di diverse squadre deve ancora partire in maniera. galoppante, d’altronde manca più di un mese alla chiusura della campagna trasferimenti estiva. Ma i tecnici, un po’ ovunque, spingono per avere la rosa completata il prima possibile, con la possibilità eventuale dell’occasione dell’ultima ora. Il Modena non sfugge alla regola e, sia pur avendo un roster ormai completo, c’è ancora qualcosa da fare, anche se in questo momento le entrate sono sicuramente condizionate da eventuali uscite. Il più vicino a lasciare il Modena al momento appare Thomas Battistella: il centrocampista, non fortunatissimo nella sua parentesi canarina a causa di più di un infortunio, è entrato nel mirino della Juve Stabia che lo acquisirebbe a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le trattative. Si lavora soprattutto sulle uscite. Battistella ormai fuori, poi Abiuso