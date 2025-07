Le tecnologie verdi riprendono quota | e l’Italia cosa fa?

Ci raccontano che l’ intelligenza artificiale dovrebbe renderci piĂą efficienti. E invece la nuova fame di elettricitĂ dei data center che la alimentano rischia di mandare in blackout la rivoluzione verde. Vi siete, per esempio, mai chiesti quanta energia bruci la rivoluzione digitale? Beh, il conto è salato. Un esempio lampante arriva dal Texas, epicentro storico del petrolio americano, dove stanno nascendo nuove centrali a gas e sistemi di batterie per coprire i picchi di domanda indotti dai data center high-tech. Non una soluzione “green”, ma il segno di quanto la transizione stia vivendo una fase di complessitĂ strutturale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

