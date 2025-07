Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 26 luglio

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 26 luglio 2025  Ariete Voglio Anna. Con questa struggente canzone di Battisti-Mogol, salutiamo tutte le donne di ogni segno che festeggiano oggi l'onomastico, portano il nome Anna che è stato anni fa eletto come il più bel nome femminile del mondo. Voi festeggiate ancora la Luna ottima per i vostri affari, incontri, viaggi. Anche le altre stelle sono piene di forza attiva, passionalità . Dovete solo essere prudenti nell'attività fisica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 26 luglio

