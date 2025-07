Le spiagge italiane celebrano i cani da salvataggio

Addestrati per ogni situazione, a loro, il 25 luglio, è stata dedicata una giornata internazionale con dimostrazioni su tante spiagge italiane. Per diventare cani da salvataggio è necessario seguire un corso che dura circa due anni, con addestramento sia a terra (tra agility e socializzazione) e sia in acqua (prevedendo tecniche di salvataggio a breve e lunga distanza e trasporto di oggetti, ad esempio). Al termine del corso, il cane ottiene un brevetto valido in tutta Italia e riconosciuto dalle autoritĂ competenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Le spiagge italiane celebrano i cani da salvataggio

In questa notizia si parla di: salvataggio - spiagge - italiane - cani

Via libera all?ordinanza balneare, la stagione inizia il 17 maggio: obbligatorio sulle spiagge il servizio di salvataggio - La Capitaneria di Porto di Brindisi ha emanato la nuova ordinanza di sicurezza balneare numero 37/2025, che entrerà in vigore il 17 maggio 2025 e prevede importanti novità per la.

Salvataggio in mare sulle spiagge cittadine: da domenica bagnini a Pane e Pomodoro - PartirĂ domenica 8 giugno il servizio di salvataggio in mare sulla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro.

Dai bagnini di salvataggio allo yoga in riva al mare: le spiagge di Milano Marittima protagoniste in tv - L’Accademia del Salvataggio, i marinai in torretta, il nuovo lungomare, il tennis su terra rossa a ridosso del mare, la lezione di yoga in riva, il relax in una delle spiagge più belle d’Italia.

A Sellia Marina spiagge piĂą sicure e protette con i cani da salvataggio: l'impegno dell'unitĂ cinofila Vai su X

In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, il Comune di Ginosa ha presentato ufficialmente oggi, 25 luglio, il servizio di salvataggio a mare per la stagione balneare 2025. Tra le novità di quest’anno, anche l’impiego di cani ba Vai su Facebook

Le spiagge italiane celebrano i cani da salvataggio - "Addestrati per ogni situazione, a loro, il 25 luglio, è stata dedicata "una giornata internazionale con dimostrazioni su tante spiagge italiane ... Come scrive msn.com

Riccione, le dimostrazioni di salvataggio sulla spiaggia: moto d'acqua, mosconi, cani addestrati - “Al mare in sicurezza” è l'iniziativa promossa in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento ... altarimini.it scrive