Le regole di Agcom sugli influencer sottraggono spazio ai giudici nella tutela degli utenti in rete

AGCOM contro lo spoofing: nuove regole anti-truffa e più tutele per gli utenti - L'AGCOM ha approvato una serie di misure pensate per proteggere i consumatori e responsabilizzare gli operatori L'articolo AGCOM contro lo spoofing: nuove regole anti-truffa e più tutele per gli utenti proviene da TuttoAndroid.

Stretta al telemarketing selvaggio e bollini sulle offerte 5G, nuove regole Agcom - Nuove regole contro contro il telemarketing aggressivo e le truffe telefoniche. L’Agcom ha diffuso le disposizioni che abrogano e sostituiscono il precedente regolamento del 2016, sulla trasparenza delle condizioni di offerta dei servizi di comunicazione elettronica, per far fronte allo spoofing e le altre pratiche commerciali scorrette da parte degli operatori.

HbbTV e TV digitale: AGCOM avvia un’indagine per aggiornare le regole sul futuro interattivo - L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha annunciato l'avvio di un'importante indagine conoscitiva sull'utilizzo dello standard Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici sulla piattaforma televisiva digitale terrestre (DTT).

Multe fino a 600 mila euro, le nuove regole dell’Agcom per gli influencer: ecco cosa cambia e a cosa fare attenzione - Trasparenza, lotta all'odio e tutela dei minori: ecco le nuove norme per gli influencer con più di 500mila follower ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Influencer social, le regole del codice di condotta Agcom - Approvato il Codice Agcom per gli influencer: regole chiare su trasparenza e tutela dei minori. Lo riporta pcprofessionale.it