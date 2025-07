Con la recente sentenza n. 118 del 2025, la Corte Costituzionale ha fatto quello che aveva «minacciato» di fare nel 2022 se il legislatore non fosse intervenuto per tempo. In poche parole, la Consulta ha aumentato le tutele dei lavoratori delle cosiddette piccole imprese assunti dopo il marzo 2015. In particolare, i dipendenti assunti da aziende con meno di quindici dipendenti dopo l’entrata in vigore del Jobs Act potevano agire in giudizio per contestare il licenziamento illegittimo chiedendo al massimo sei mensilitĂ . Il Giudice delle leggi ha dichiarato che questo tetto è incostituzionale. La soglia stabilita dalla legge, infatti, non garantisce ai dipendenti licenziati ingiustamente di ottenere un risarcimento personalizzato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le nuove tutele per i dipendenti delle piccole imprese stabilite dalla Consulta