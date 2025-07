Le notti del vino illuminano l’estate

VINCI Quattro appuntamenti tra degustazioni e spettacoli nei luoghi più rappresentativi di Vinci: il borgo, la casa natale di Leonardo, i cipressi di Dianella. Ecco la prima edizione de " Le notti del vino ", il format ideato dall’associazione nazionale Città del Vino, alla quale aderisce anche il comune Leonardiano. Si parte martedì prossimo con " Leonardesca: sapori Da Vinci ", che a partire dalle 19.45 farà di piazza della Libertà un elegante salotto a cielo aperto, dove gustare piatti tipici della cucina toscana accompagnati da una selezione di vini del Montalbano (informazioni al 348 5103185 o scrivendo a info@stradadileonardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Le notti del vino“ illuminano l’estate

Il profilo dell’enoturista. L’87% acquista vino in loco e soggiorna in media 2 notti - L’enoturismo in Italia si consolida come uno dei motori più dinamici del turismo esperienziale: secondo una recente indagine dell’Osservatorio de Il Golosario, condotta su un campione di 1.

A Roma arrivano Le Notti del Vino: degustazioni ed eventi sotto le stelle - Vino, stelle e convivialità . Saranno questi gli ingredienti della tappa romana de Le Notti del Vino, il grande evento enoturistico promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino che per tutta l’estate animerà diverse città italiane.

Enoturismo: “Le notti del Vino” diventano un format nazionale - Le notti del vino, il format di degustazioni open air sotto le stelle d’estate nato in Friuli Venezia Giulia, da quest’anno diventa condiviso a livello nazionale dall’Associazione Città del Vino, che lo definisce l’Evento enoico dell’estate.

L’Angelo e la luna Danza, circo e arti performative illuminano le notti di Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo Tra le arcate della Sala Paolina e i cortili del Castello, l’estate si accende con coreografie itineranti, spettacoli circensi e performance visionari Vai su Facebook

