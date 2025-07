L e nonne che lavorano le riconosci perchĂ© sono quelle che mancano all’appello sotto l’ombrellone. Arrivano solo nel weekend, tirate, la tinta un po’ in disordine, con ancora addosso il ritmo e gli inciampi dell’ufficio. Come sempre, come prima, quando appartenevano alla fascia “mamme che lavorano”. I nonni diventano babysitter retribuiti: il servizio che aiuta le famiglie in Croazia X Leggi anche › Vacanze scolastiche: oltre un genitore su tre in crisi durante l’estate In un paio di giorni cercano di abbandonarsi all’illusione di una microvacanza rigenerante, poi, appena iniziano a rilassarsi, è ora di rientrare, e piange il cuore come un tempo a vedere tante coetanee abbronzate e ciarliere organizzare le gite del giorno dopo e trovarsi invece giĂ in autostrada. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le nonne che lavorano le riconosci perché sono quelle che mancano all’appello sotto l’ombrellone