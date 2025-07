Le mani tese non bastano più

Firenze, 26 luglio 2025 – Si dice agosto e si pensa alle agognate vacanze. Non sempre è così. Purtroppo non lo è per le categorie più fragili e per chi gli sta accanto. Per dovere e per amore. Con infinita pazienza e immenso cuore che solo dai sentimenti più veri può trovare risorse supplementari quando le forze si esauriscono. Anziani malati e i loro caregiver (donatori di cure e attenzioni), spesso i familiari più stretti: sono loro le categorie deboli. Perché alla fine gli anziani malati e chi li deve accudire regalando un sorriso, sempre e comunque, non ce la fanno da soli. E allora il ricorso al popolo delle badanti è inevitabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le mani tese non bastano più

